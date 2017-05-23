Золото из Европы

С золотом из Европы. Пензенская спортсменка Яна Смердова вернулась с победой из Чехии, где проходили соревнования по спортивной ходьбе. Как признается сама Яна, победа не была для нее в приоритете, но стремиться к финишу первой она не переставала.

«На победу я не настраивалась. Я думала просто хорошо выступить. По дистанции расклад был идти в лидерах, но не выходить в лидеры. Все решил последний рывок на последнем километре. Получилось не все, что загадывали, но мы очень довольны результатом. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться дальше», - отметила Яна Смердова, победительница кубка Европы по спортивной ходьбе.

Чтобы завоевать победу Яна постоянно тренировалась и находилась в разъездах. На спортивных сборах атлетку всегда сопровождала ее тренер, которая и помогла ей добиться таких результатов.

«Также область нам помогает хорошо и мы на сборах по полгода сидим и тренируемся. Поэтому такие результаты», - отметила Юлия Воеводина, тренер училища олимпийского резерва Пензенской области.

Следующие соревнования, на которые поедет пензенская спортсменка пройдут в Италии. Пройдут они в июле. До этого момента Яне предстоит хорошо отдохнуть, чтобы принести в копилку Пензенской области еще одну золотую медаль.