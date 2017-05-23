В Пензе проходит конкурс профмастерства среди плиточников

Традиционную серию конкурсов профессионального мастерства среди работников строительной отрасли открывают плиточники-отделочники. Они первыми поборются за призы Губернатора, главный из которых — автомобиль!

«Благодарю вас за высокий профессионализм и хорошее качество работы! Где бы я ни был, какие бы объекты ни посещал, везде отмечаю высокое качество работы. Я верю, что такие конкурсы привлекут внимание молодёжи к этой замечательной рабочей профессии», — обратился к участникам конкурса Иван Белозерцев.

В этом году в качестве соревновательной площадки выбрали строящуюся школу на улице Шевченко. Именно здесь конкурсанты продемонстрируют своё мастерство на двух этапах.

Председатель конкурсной комиссии, Александр Пресняков, пояснил: «Первый этап — это выполнение производственного задания. Это шесть часов работы! А второй этап — теоретические задания, связанные с технологией производства».

Работу участников будут оценивать по двум параметрам: количество положенной плитки и качество выполненной работы. Но главную оценку конкурсантам дадут учащиеся школы, которую планируют открыть уже в следующем учебном году.