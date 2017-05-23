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На свой страх и риск
Сегодня в Пензе
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Море по колено, а холодная вода не повод не искупаться. Отважные пензенцы открыли купальный сезон на городских пляжах. А вот сотрудники МЧС считают такой поступок необдуманным – вода слишком холодная и не успела прогреться до допустимой нормы.
«На сегодняшний день пляжи пока не готовы, но надеемся, что до начало купального сезона 1 июня пляжи будут открыты. Планируется на территории области открыть 11 пляжей», – отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
Любители экстремального плавания были замечены у водоема возле больницы скорой помощи имени Захарьина. Спасатели объяснили, что ради собственной же безопасности от купания стоит пока воздержаться. Переохлаждение может обернуться как минимум неприятной простудой.
«Уважаемые жители Пензенской области, просим вас воздержаться от купания, как вода еще не прогрета. Особенно обращаюсь к родителям, не оставляйте детей вблизи водоема без присмотра», – обратился Марат Мурсяев
Отдыхающим на пляже раздали памятки и напомнили телефоны экстренных служб.
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