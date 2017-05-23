Возрождая традиции

В село Ключи, что находится под Пензой, приехали юные туристы. Здесь, на базе лагеря «Юность» в течении нескольких дней школьники будут соревноваться в различных направлениях спортивного туризма.

«Очень много видов будет. Водный туризм, пешеходные дистанции, техника вязания узлов, разжигание костра на время», - рассказывает Александр, член турклуба «Путь».

В этом году туристкий городской слёт увеличил свои масштабы — от образовательных учреждений Пензы набралась 51 команда участников.

«Я рад, что в этом году слёт туристов приобрел такую массовость. Туризм всегда привлекал школьников, туризм был всегда ребятам интересен. Потому что здесь ребята приобретают навыки самостоятельных действий, учатся принимать решения в нестандартных ситуациях»,- отметил начальник Управления образования города Пензы, Юрий Голодяев.

В этот день Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев лично оценил условия палаточного городка и узнал, как живут здесь юные любители туризма. Также Виктор Кувайцев поручил организаторам туристкого слёта уделить особое внимание безопасности школьников.

«Я уверен, что мы на правильном пути, поддерживая все движения, которые есть в дополнительном образовании, и это в том числе. Мы делаем это ради одного, чтобы у детей была занятость, чтобы они были соориентированы на спортивные мероприятия, и чтобы мы видели ребят всесторонне развитыми», - подытожил Глава администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.