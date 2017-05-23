Скоро пляжный сезон

В соответствии с поручением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в преддверии летнего купального сезона проводятся проверки готовности мест отдыха населения на водных объектах области. В ходе проверок оценивается обустройство пляжей и организованных зон отдыха, на месте выдаются рекомендации представителям органов местного самоуправления, предпринимателям и арендаторам как правильно подготовить пляж к приему его комиссией ГИМС МЧС России.

В ходе рейда члены рабочей группы проводили беседы с отдыхающими о недопустимости купания в необорудованных местах, раздавали памятки с телефонами экстренных служб, правилами безопасного поведения у воды, оказания первой помощи пострадавшим.