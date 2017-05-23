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Так отдыхают будущие защитники Отечества
Сегодня в Пензе
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С друзьями и родными они не виделись всего три недели, но за это время успели возмужать и узнать что-то новое о дружбе, взаимной выручке и боевых навыках, которыми должен обладать будущий защитник Отечества... Воспитанники военно-патриотических клубов Пензенской области вернулись с профильной смены Всероссийского детского центра «Орлёнок».
Руководитель Центра патриотического воспитания ДДЮТ г. Пензы, Вячеслав Старшов, пояснил: «В программу смены входила возрождённая год назад военно-патриотическая игра «Орлёнок», которая была задумана 45 лет назад как раз в этом детском центре. Несколько наших воспитанников находились на командных должностях. Пять человек получили право носить васильковые береты коменданта Московского Кремля. Ребята привезли награды. И в общем зачёте команда Пензенской области заняла третье место из 85 регионов России».
Эта смена отличалась от всех прочих: «орлятам» на Черноморском побережье было не до отдыха. Военно-тактическая игра длилась без перерывов. Каждый день — новое испытание!
«Самым сложным испытанием был марш-бросок на 26 километров! А самым ярким воспоминанием стали финальные игры», — отметил участник смены, Александр Суздалов.
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