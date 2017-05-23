ОБВОРОВАЛ ПО-СОСЕДСКИ

Не увлечение сериалом, а жажда наживы подтолкнула пензенца на преступление. На кражу телевизора из комнаты своего соседа мужчина решился, будучи изрядно выпивши. Дверь оказалась открыта, чем и воспользовался злоумышленник.

«Сосед мой вышел из квартиры, потом вышли другие знакомые. Я зашел, дверь была открыта, взял телевизор и потом продал его недалеко от дома в цыганском поселке за 500 рублей», – рассказал подозреваемый.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель города Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«В настоящее время сотрудниками полиции изъят и направлен на проведение товароведческой экспертизы, после проведения которой будет возвращен законному владельцу», – сообщил следователь отдела №3 следственного управления УМВД России по г. Пензе Михаил Агацкий.

Полицейские выяснили, что на счету мужчины еще как минимум одна кража. Ранее он похитил сотовый телефон, а также был причастен к сбыту украденного имущества. По всем фактам возбуждены уголовные дела.