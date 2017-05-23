Хотим жить лучше

Во дворе многоквартирного дома № 21 по улице 8 Марта проведена встреча с жителями по вопросу участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Собственники квартир данного дома вовремя предоставили пакет необходимых документов и стали участниками программы, направленной на улучшение комфортности проживания на территории МКД.

В ходе общения жителям даны разъяснения по мероприятиям, проводимым в рамках муниципальной программы.

Активные жители МКД обратились к представителям власти с волнующими вопросами и просьбами, на которые были даны разъяснения, исполнение некоторых поручений взяты под личный контроль руководства.



Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017