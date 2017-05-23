ИНТЕРНЕТ- РАССЫЛКОЙ

В полицию обратилось более 150 граждан. На их телефоны поступила интернет-рассылка пронаркотического содержания. В сообщении был указан адрес электронной почты с которого можно было заказать наркотики синтетического типа.

«В рамках проверки сведений был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица, способствующего распространению наркотиков на территории г. Пензы от данной интернет-площадки»,- комментирует Заместитель Начальника Управления за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, Алексей Власов.

Полицейские задержали уже ранее судимого за мошенничество 36-летнего пензенца. Мужчину задержали в момент приготовления к сбыту очередной партии наркотиков.

«В ходе личного досмотра у подозреваемого были изъяты около 10 свертков с наркотическим средством гашиш. Далее оперативными сотрудниками был обнаружен тайник, который находился в одном из подвалов многоэтажного жилого дома, где задержанный хранил крупную партию наркотических средств. Всего из незаконного оборота было изъято более 200 грамм наркотика гашиш и более 100 грамм синтетического наркотика амфетамина»,- комментирует Алексей Власов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 20 лет.

Уважаемые жители Пензенской области! Напоминаем, что в Управлении МВД по Пензенской области функционирует телефон «горячей» линии: 59-10-10. По этому номеру вы можете сообщить имеющуюся информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков.