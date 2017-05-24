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Памяти Ивана Спрыгина
Сегодня в Пензе
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Имя Ивана Ивановича Спрыгина широко известно в природоохранном деле. Учёный всю свою жизнь посвятил изучению флоры Поволжья. В год 100-летия Пензенского ботанического сада и 40-летия Жигулёвского государственного заповедника, которые носят имя нашего земляка, на Митрофановском кладбище почтили память пензенского биолога.
«Иван Спрыгин осматривал на территории нашей области те памятные природные места, которые нужно сохранить для потомков. В конце 19 начале 20 века он думал о нас, о будущем поколении, о сохранении нашей природы», - говорит Наталья Усанкина, заместитель директора по экологическому просвещению государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь».
Кроме исследований по сохранению биоразнообразия природы, учёный занимался серьезными изысканиями в области ботаники. Научный труд Ивана Спрыгина «Лекарственные растения Пензенской области» в военные годы прошлого столетия спас не одну человеческую жизнь.
«Он описал дикорастущие растения, которые любой человек мог найти. В то время они заменяли сельскохозяйственные культуры, которых не хватало в военные годы. Он описал лекарственные растения, которые могут спасти человеку жизнь. Они заменяли антибиотики, которые только начинали производить во время Великой Отечественной войны», - рассказывает Наталья Усанкина, заместитель директора по экологическому просвещению государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь».
И спустя многие годы, научные труды Ивана Ивановича Спрыгина не потеряли своей актуальности. Растения, которые описал пензенский учёный, и сейчас есть на территории области, и путешественник, попавший в экстремальные условия, может использовать их, чтобы выжить.
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