|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Нетрезвый водитель
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Пьяный водитель-беда на дороге. Для того, чтобы аварий на проезжей части было, как можно меньше сотрудниками Госавтоинспекции на территории г. Пензы и области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
«В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 91 водитель, из них 15 водителей были задержаны по информации, полученной от граждан»,- рассказала старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.
Задачей №1 является безопасность водителей и пешеходов на проезжей части, а также предупреждение аварий по вине автовладельцев.
«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей»,- добавила старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.
Также лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru