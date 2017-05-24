Нетрезвый водитель

Пьяный водитель-беда на дороге. Для того, чтобы аварий на проезжей части было, как можно меньше сотрудниками Госавтоинспекции на территории г. Пензы и области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 91 водитель, из них 15 водителей были задержаны по информации, полученной от граждан»,- рассказала старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.

Задачей №1 является безопасность водителей и пешеходов на проезжей части, а также предупреждение аварий по вине автовладельцев.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей»,- добавила старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.

Также лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.