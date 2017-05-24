Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов принимает участие в работе Всероссийского совещания на тему: «Совершенствование племенной базы – основа развития молочного скотоводства». Всероссийское совещание, организованное федеральным минсельхозом совместно с Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, проходит на территории Ленинградской области во Всеволожском районе.

Работу Всероссийского мероприятия откроет первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Директор Департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов доложит о развитии молочного скотоводства в стране и обсудит проблемы развития отрасли. В рамках мероприятия планируется обсуждение вопросов эффективности молочного племенного скотоводства, успешного развития отрасли, обеспечения ветеринарного благополучия. Кроме того, участники обсудят вопросы формирования отечественного конкурентоспособного племенного поголовья молочного скота, создания и функционирования региональных систем племенного животноводства, мер господдержки отрасли.