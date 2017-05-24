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Необходимо упорядочить движение в районе перекрестка улиц Антонова-Измайлова
Сегодня в Пензе
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Жители города Пензы обратились в администрацию города с инициативой: Улицу Измайлова отремонтировали в 2016 году, а проблему с переходом граждан у так называемого "Морячка" (остановка Учебно-курсовой комбинат) не решили. Движение автомобилей в часы пик сильно тормозится из-за хаотичного перехода проезжей части по нерегулируемому переходу жителями частного сектора и многоэтажек с ул.Новоказанской. Особенно актуален этот вопрос для автомобилистов при движении со стороны Ахун, ГПЗ в сторону нового путепровода. Перекресток улиц Антонова - Измайлова бывает забит именно по этой причине.
Жители города Пензы обратились в администрацию города с инициативой:
Улицу Измайлова отремонтировали в 2016 году, а проблему с переходом граждан у так называемого "Морячка" (остановка Учебно-курсовой комбинат) не решили.
Движение автомобилей в часы пик сильно тормозится из-за хаотичного перехода проезжей части по нерегулируемому переходу жителями частного сектора и многоэтажек с ул.Новоказанской.
Особенно актуален этот вопрос для автомобилистов при движении со стороны Ахун, ГПЗ в сторону нового путепровода. Перекресток улиц Антонова - Измайлова бывает забит именно по этой причине.
Новость: По материалам сайта http://open-penza.ru/ 24 мая 2017
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