Необходимо упорядочить движение в районе перекрестка улиц Антонова-Измайлова

Жители города Пензы обратились в администрацию города с инициативой:

Улицу Измайлова отремонтировали в 2016 году, а проблему с переходом граждан у так называемого "Морячка" (остановка Учебно-курсовой комбинат) не решили.

Движение автомобилей в часы пик сильно тормозится из-за хаотичного перехода проезжей части по нерегулируемому переходу жителями частного сектора и многоэтажек с ул.Новоказанской.

Особенно актуален этот вопрос для автомобилистов при движении со стороны Ахун, ГПЗ в сторону нового путепровода. Перекресток улиц Антонова - Измайлова бывает забит именно по этой причине.