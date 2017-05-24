В связи с проведением ремонтных работ на участке Шнаево – Леонидовка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов

- 2, 5, 7, 9, 19, 21, 23 июня 2017 поезд № 6123 Кузнецк (отпр. 04.59) – Пенза-1 (приб. 07.06) проследует по измененному расписанию Кузнецк (отпр. 03.59) – Пенза-1 (приб. 06.21); - 2, 9, 19, 21, 23 июня 2017 поезд № 6118 Пенза-1 (отпр. 09.05) – Кузнецк (приб. 11.12) проследует по измененному расписанию Пенза-1 (отпр. 08.21) – Кузнецк (приб. 10.28). Кроме того, расписание движения поездов будет изменено в связи с организацией провоза детей в детский оздоровительный лагерь «Строитель»: - 7 июня 2017 поезд № 6118 Пенза-1 (отпр. 09.05) – Кузнецк (приб. 11.12) проследует по измененному расписанию Пенза-1 (отпр. 08.21) – Кузнецк (приб. 10.34); - 1, 24 июля 2017 поезд № 6118 Пенза-1 (отпр. 09.05) – Кузнецк (приб. 11.12) проследует по измененному расписанию Пенза-1 (отпр. 09.05) – Кузнецк (приб. 11.18); - 27 июня 2017 поезд № 6119 Кузнецк (отпр. 16.38) – Пенза-1 (приб. 18.45) проследует по измененному расписанию Кузнецк (отпр. 16.43) – Пенза-1 (приб. 18.56); - 21 июля, 13 августа 2017 поезд № 6119 Кузнецк (отпр. 16.38) – Пенза-1 (приб. 18.45) проследует по измененному расписанию Кузнецк (отпр. 16.38) – Пенза-1 (приб. 18.51); - 7, 27 июня, 01, 21, 27 июля, 13 августа 2017 поезд № 6128 Пенза-1 (отпр. 18.09) – Булычево (приб. 20.32) проследует по измененному расписанию Пенза-1 (отпр. 19.11) – Булычево (приб. 21.34); - 7, 27 июня, 01, 21, 27 июля, 13 августа 2017 поезда № 6127, 6118, 6119, 6128 будут обслуживаться в 8-ми вагонном исполнении. Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 24 мая 2017