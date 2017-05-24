ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

На железнодорожном вокзале Уфа пригородный перевозчик совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со Спидом и инфекционными заболеваниями организовал просветительскую акцию с пассажирами, призванную привлечь внимание к проблеме распространения вируса иммунодефицита.

Для пригородной компании это уже не первый опыт поддержки подобных социально-значимых инициатив. На этот раз в течение двух часов среди пассажиров пригородных поездов было распространено более 2 тыс. специальных памяток и листовок, где содержалась информация о ВИЧ и СПИД, а также рекомендации, следование которым поможет защитить себя от этого заболевания. Как отметили в ОАО «Башкортостанская ППК», на фоне неблагополучной ситуации с распространением вируса и ростом числа инфицированных знание о профилактике и борьбе с инфекцией может сохранить здоровье и спасти жизнь.

Для того, чтобы задействовать акцией как можно большее число участников, ППК задействовала возможности имеющегося в вагонах телевизионного оборудования. Поэтому к традиционным транслируемым в поездах программам сейчас добавили специальные тематические видеоролики. В пригородной компании считают себя обязанными быть сопричастными в борьбе с «чумой XXI века», ведь каждый третий пассажир ППК – представитель молодёжного сообщества – учащийся или студент.

Ограничиваться разовой акцией в ОАО «Башкортостанская ППК» не планируют. В ближайшее время волонтёры помогут распространить дополнительно более 4 тыс. листовок и плакатов в пригородных поездах, курсирующих по Пензенской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областям, а также Республики Мордовия.