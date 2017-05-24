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В Нижнеломовском районе директору ветеринарной лаборатории за служебный подлог наложен судебный штраф
Сегодня в Пензе
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Доказательства, собранные Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пензенской области, признаны судом достаточными для установления факта совершения временно исполняющей обязанности директора Государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Нижнеломовская межрайонная ветеринарная лаборатория» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Следствием и судом установлено, что временно занимая должность директора «Нижнеломовская межрайонная ветеринарная лаборатория», воспользовавшись своим служебным положением в корыстных целях, изготовила бланк результата исследования по экспертизе, содержащий не соответствующие сведения об отсутствии положительных проб крови коров на лейкоз, принадлежащих агропромышленному холдингу. На основании данного исследования были выданы ветеринарные свидетельства, дающие право на реализацию крупно-рогатого скота. Поскольку женщина привлекалась к уголовной ответственности впервые, подозревалась в совершении преступления небольшой тяжести, полностью признала свою вину, в соответствии с изменениями, внесенными в июле 2016 года в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации судом она освобождена от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении нее прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Доказательства, собранные Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пензенской области, признаны судом достаточными для установления факта совершения временно исполняющей обязанности директора Государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Нижнеломовская межрайонная ветеринарная лаборатория» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Следствием и судом установлено, что временно занимая должность директора «Нижнеломовская межрайонная ветеринарная лаборатория», воспользовавшись своим служебным положением в корыстных целях, изготовила бланк результата исследования по экспертизе, содержащий не соответствующие сведения об отсутствии положительных проб крови коров на лейкоз, принадлежащих агропромышленному холдингу.
На основании данного исследования были выданы ветеринарные свидетельства, дающие право на реализацию крупно-рогатого скота.
Поскольку женщина привлекалась к уголовной ответственности впервые, подозревалась в совершении преступления небольшой тяжести, полностью признала свою вину, в соответствии с изменениями, внесенными в июле 2016 года в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации судом она освобождена от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении нее прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 24 мая 2017
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