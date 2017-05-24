Пензенская область стала пилотным регионом по выявлению лучших практик в организации и оценке эффективности школьного воспитания

В Пензенскую область приехал член Экспертного совета Комитета по образованию и науке Госдумы Российской Федерации и эксперт рабочей группы Минобр России Климин Станислав Валерьевич. Его приезд связан с тем, что наша область стала пилотным регионом по выявлению лучших практик в организации и оценке эффективности школьного воспитания в связи с изменениями в федеральных образовательных стандартах.

Для этой работы выбраны школы № 28, 29, 37, 56, 66, которые активно занимаются воспитанием. Цель работы состоит в том, чтобы приспособить школьное воспитание под требования современных образовательных стандартов, отобрать для использования во всех школах России те формы воспитания, которые лучше других помогают развивать нравственные знания, гражданскую позицию личности и умения для успешной жизни в обществе. Мерилом этого будут итоги разработанной московскими специалистами обобщенной оценки результатов воспитания.

Сейчас в школах города проводится пробная оценка. Учителя и школьники отмечают не только объективность и ценность этой оценки для воспитания в современных условиях, но и быстроту ее проведения.