Аграрии Пензенской области завершают массовый яровой сев

По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области в регионе по состоянию яровой сев проведен на площади 811,9 тыс. гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 355,3 тыс. гектаров. Технические культуры посеяны на площади 362,7 тыс. гектаров. Посевы сахарной свеклы занимают площадь в 60 тыс. гектаров. Сев сахарной свеклы в области завершен. Подсолнечник на отчетную дату занимает площадь 239,5 тыс. гектаров. Посевная кампания в регионе подходит к завершению.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 24 мая 2017