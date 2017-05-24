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Аграрии Пензенской области завершают массовый яровой сев
Сегодня в Пензе
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По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области в регионе по состоянию яровой сев проведен на площади 811,9 тыс. гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 355,3 тыс. гектаров. Технические культуры посеяны на площади 362,7 тыс. гектаров. Посевы сахарной свеклы занимают площадь в 60 тыс. гектаров. Сев сахарной свеклы в области завершен. Подсолнечник на отчетную дату занимает площадь 239,5 тыс. гектаров. Посевная кампания в регионе подходит к завершению.
По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области в регионе по состоянию яровой сев проведен на площади 811,9 тыс. гектаров.
Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 355,3 тыс. гектаров. Технические культуры посеяны на площади 362,7 тыс. гектаров. Посевы сахарной свеклы занимают площадь в 60 тыс. гектаров. Сев сахарной свеклы в области завершен. Подсолнечник на отчетную дату занимает площадь 239,5 тыс. гектаров.
Посевная кампания в регионе подходит к завершению.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 24 мая 2017
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