В Сердобском районе погибли две женщины

Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух женщин, в возрасте 18-ти и 66-ти лет, а также госпитализации 35-летнего мужчины из квартиры одного из многоквартирных домов в селе Мещерское Сердобского района Пензенской области.

Установлено, что утром 23 мая 2017 года 35-летний мужчина прибыл в квартиру знакомого, где обнаружил в бессознательном состоянии двух женщин. Мужчина вытащил на лестничную площадку девушку, когда попытался помочь женщине, сам потерял сознание и впоследствии был госпитализирован в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность вытяжной системы и газовой колонки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.