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В Сердобском районе погибли две женщины
Сегодня в Пензе
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Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух женщин, в возрасте 18-ти и 66-ти лет, а также госпитализации 35-летнего мужчины из квартиры одного из многоквартирных домов в селе Мещерское Сердобского района Пензенской области. Установлено, что утром 23 мая 2017 года 35-летний мужчина прибыл в квартиру знакомого, где обнаружил в бессознательном состоянии двух женщин. Мужчина вытащил на лестничную площадку девушку, когда попытался помочь женщине, сам потерял сознание и впоследствии был госпитализирован в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность вытяжной системы и газовой колонки. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух женщин, в возрасте 18-ти и 66-ти лет, а также госпитализации 35-летнего мужчины из квартиры одного из многоквартирных домов в селе Мещерское Сердобского района Пензенской области.
Установлено, что утром 23 мая 2017 года 35-летний мужчина прибыл в квартиру знакомого, где обнаружил в бессознательном состоянии двух женщин. Мужчина вытащил на лестничную площадку девушку, когда попытался помочь женщине, сам потерял сознание и впоследствии был госпитализирован в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом.
По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность вытяжной системы и газовой колонки.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 24 мая 2017
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