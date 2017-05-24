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Пензенские руководители рыбоводных хозяйств приглашаются к участию в семинаре
Сегодня в Пензе
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В городе Волгореченске Костромской области состоится семинар-совещание по вопросу развития индустриальной аквакультуры в Российской Федерации. Семинар-совещание пройдет на базе ОАО «Волгореченскрыбхоз». В ходе работы семинара планируется посещение рыбоводного хозяйства ОАО «Волгореченскрыбхоз», а также заслушивание докладов лучших профессионалов отрасли. Организаторы мероприятия - министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ассоциация «ГКО «Росрыбхоз» и Росрыболовство.
В городе Волгореченске Костромской области состоится семинар-совещание по вопросу развития индустриальной аквакультуры в Российской Федерации. Семинар-совещание пройдет на базе ОАО «Волгореченскрыбхоз». В ходе работы семинара планируется посещение рыбоводного хозяйства ОАО «Волгореченскрыбхоз», а также заслушивание докладов лучших профессионалов отрасли.
Организаторы мероприятия - министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ассоциация «ГКО «Росрыбхоз» и Росрыболовство.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 24 мая 2017
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