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 Четверг, 25 мая 2017
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При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 10777,8 т подкарантинной продукции
Сегодня в Пензе
 

За период с 15 по 19 мая 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 335 заявок.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 10777,8 т подкарантинной продукции, из них:

  • пшеница – 4109 т;
  • ячмень – 2826 т;
  • шрот подсолнечный – 70 т;
  • семена подсолнечника – 3668 т;
  • семена гречихи – 5 т;
  • семена овса – 20 т;
  • семена гороха – 8,8 т;
  • семена катрана (крамбе абиссинская) – 12,5 т;
  • семена вики – 27 т;
  • семена конопли – 0,5 т;
  • вико-овсяная смесь – 31 т.

На вышеуказанную продукцию выдано 260 карантинных сертификатов.

Отправлено на экспорт:

  • пшеница – 2100 т;
  • семена льна – 497 т;
  • картонные коробки – 1212 шт.;
  • деревянные поддоны – 24 шт.;
  • пиломатериал – 0,59 м3.

Выдано 75 фитосанитарных сертификатов.

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