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При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 10777,8 т подкарантинной продукции
Сегодня в Пензе
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За период с 15 по 19 мая 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 335 заявок. При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 10777,8 т подкарантинной продукции, из них: На вышеуказанную продукцию выдано 260 карантинных сертификатов. Отправлено на экспорт: Выдано 75 фитосанитарных сертификатов.
За период с 15 по 19 мая 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 335 заявок.
При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 10777,8 т подкарантинной продукции, из них:
На вышеуказанную продукцию выдано 260 карантинных сертификатов.
Отправлено на экспорт:
Выдано 75 фитосанитарных сертификатов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 24 мая 2017
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