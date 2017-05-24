За период с 15 по 19 мая 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 335 заявок.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 10777,8 т подкарантинной продукции, из них:

пшеница – 4109 т;

ячмень – 2826 т;

шрот подсолнечный – 70 т;

семена подсолнечника – 3668 т;

семена гречихи – 5 т;

семена овса – 20 т;

семена гороха – 8,8 т;

семена катрана (крамбе абиссинская) – 12,5 т;

семена вики – 27 т;

семена конопли – 0,5 т;

вико-овсяная смесь – 31 т.

На вышеуказанную продукцию выдано 260 карантинных сертификатов.

Отправлено на экспорт:

пшеница – 2100 т;

семена льна – 497 т;

картонные коробки – 1212 шт.;

деревянные поддоны – 24 шт.;

пиломатериал – 0,59 м3.

Выдано 75 фитосанитарных сертификатов.