Пройдет отбор участников мероприятий поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельхозкооперации

В областном министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоится заседание конкурсной комиссии по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств и по поддержке развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Работу комиссии возглавит министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков. Участники отбора представят вниманию членов межведомственной комиссии свои бизнес-проекты и расскажут о планах развития своих хозяйств. В течение двух дней комиссия рассмотрит 85 бизнес-проектов. Планируется, что в текущем году грантовая поддержка малых форм хозяйствования составит более 103 млн рублей средств консолидированного бюджета. На поддержку начинающих фермеров будет направлено 21,1 млн рублей, на развитие семейных ферм – 50,5 млн рублей, на поддержку и развитие сельхозкооперации – 31,6 млн рублей.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 24 мая 2017