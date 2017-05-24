|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пройдет отбор участников мероприятий поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельхозкооперации
Сегодня в Пензе
|
В областном министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоится заседание конкурсной комиссии по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств и по поддержке развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Работу комиссии возглавит министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков. Участники отбора представят вниманию членов межведомственной комиссии свои бизнес-проекты и расскажут о планах развития своих хозяйств. В течение двух дней комиссия рассмотрит 85 бизнес-проектов. Планируется, что в текущем году грантовая поддержка малых форм хозяйствования составит более 103 млн рублей средств консолидированного бюджета. На поддержку начинающих фермеров будет направлено 21,1 млн рублей, на развитие семейных ферм – 50,5 млн рублей, на поддержку и развитие сельхозкооперации – 31,6 млн рублей.
В областном министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоится заседание конкурсной комиссии по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств и по поддержке развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Работу комиссии возглавит министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.
Участники отбора представят вниманию членов межведомственной комиссии свои бизнес-проекты и расскажут о планах развития своих хозяйств. В течение двух дней комиссия рассмотрит 85 бизнес-проектов. Планируется, что в текущем году грантовая поддержка малых форм хозяйствования составит более 103 млн рублей средств консолидированного бюджета. На поддержку начинающих фермеров будет направлено 21,1 млн рублей, на развитие семейных ферм – 50,5 млн рублей, на поддержку и развитие сельхозкооперации – 31,6 млн рублей.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 24 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru