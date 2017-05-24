Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Республике Мордовия Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области в сентябре 2016 года была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Пензенской области, в отношении ОАО «Пензаводмелиорация». В ходе проверки выявлено нарушение земельного законодательства РФ.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в границах Воскресеновского сельсовета Пензенского района, проводились работы по извлечению стальных труб бывшей оросительной системы. За допущенное нарушение, в соответствии с ч.1 ст.8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы», в отношении юридического лица составлен протокол, вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 40 тыс. рублей. Однако в установленный законом 60-дневный срок штраф оплачен не был.

В связи с этим в отношении ОАО «Пензаводмелиорация» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, материалы дела направлены мировому судье судебного участка Октябрьского района г.Пензы.

24 апреля 2017 года, рассмотрев материалы данного дела, мировой судья вынес решение о признании юридического лица виновным и назначении наказания в виде административного штрафа в двукратном размере, т.е. нарушителю, кроме 40 тыс. рублей, наложенных за нарушение земельного законодательства, придется заплатить еще 80 тыс. рублей. К настоящему моменту постановление мирового судьи вступило в законную силу.