Минсельхоз Пензенской области доложил о работе механизма льготного кредитования

Начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов и представители региональных банковских структур приняли участие в работе видеоконференции с минсельхозом России по вопросам реализации механизма льготного кредитования. Селекторное совещание с субъектами РФ провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Особое внимание первый замминистра уделил вопросам кредитования малых форм хозяйствования.

«Реализация механизма льготного кредитования малых форм хозяйствования - большая системная работа федерального и региональных центров, уполномоченных банков и фермерского сообщества, - сообщил на совещании Джамбулат Хатуов. - Минсельхозом России учтены все замечания, поступившие от заинтересованных лиц после введения нового механизма господдержки. В настоящее время подготовлен проект внесения изменений в существующий документ».

Изменения предусматривают, в частности, расширение понятия малые формы хозяйствования. К ним предлагается отнести хозяйственные общества, партнерства, а также производственные кооперативы (за исключением сельхозкооперативов) и индивидуальных предпринимателей, годовой доход которых не превышает 120 млн рублей. В случае внесения изменений заемщики смогут после 1 июля 2017 года перейти на льготную ставку по полученному в уполномоченном банке по коммерческой ставке краткосрочному кредиту.

В свою очередь, представители органов управления АПК субъектов РФ доложили о реализации механизма льготного кредитования в регионах. В Пензенской области предприятиям АПК одобрено со стороны федерального минсельхоза льготных кредитов на сумму 12,2 млрд рублей, в том числе инвестиционных – на сумму 9,5 млрд рублей. Для малых форм хозяйствования Пензенской области одобрено коротких льготных кредитов на сумму 147,4 млн рублей. Сумма субсидий по механизму льготному кредитования, которая направляется банковским структурам, по Пензенской области составляет 608 млн рублей.

Участники совещания обсудили также причины отказа в предоставлении льготных кредитов фермерам. Также участники совещания отметили необходимость выделения дополнительных средств на субсидирование льготных займов в 2017 году.

По итогам видеоконференции первый замминистра поручил представителям минсельхоза России и региональным органам управления АПК в кратчайшие сроки провести консультации по предлагаемым изменениям и поручил всем ответственным за реализацию механизма ускорить процесс рассмотрения заявок от фермеров.