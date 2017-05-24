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«Внимание-дети!»
Сегодня в Пензе
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В МБОУ СОШ № 37 г. Пензы в рамках областного профилактического мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» и представители городского совета отцов провели профилактическая акция «Шагающий автобус». Сначала ребята собрались у схемы школьных маршрутов, расположенной в фойе учебного заведения, где школьников познакомили с паспортом дорожной безопасности. Юным участникам дорожного движения разъяснили схемы безопасных маршрутов, рассказали о правилах перехода проезжей части и о безопасном поведении возле дорог. После беседы дети под руководством сотрудников Госавтоинспекции, учителей и активистов отряда ЮИД отправились на практике изучать школьные безопасные маршруты. В пути следования, перед каждым потенциально опасным местом сотрудники Госавтоинспекции останавливали детей и объясняли порядок действий ребят при движении через этот участок дороги. Сотрудники Госавтоинспекции вручили юным пешеходам листовки по безопасности дорожного движения. Проведение подобных мероприятий служит фундаментом для подготовки ребенка к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на улицах.
В МБОУ СОШ № 37 г. Пензы в рамках областного профилактического мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» и представители городского совета отцов провели профилактическая акция «Шагающий автобус».
Сначала ребята собрались у схемы школьных маршрутов, расположенной в фойе учебного заведения, где школьников познакомили с паспортом дорожной безопасности. Юным участникам дорожного движения разъяснили схемы безопасных маршрутов, рассказали о правилах перехода проезжей части и о безопасном поведении возле дорог. После беседы дети под руководством сотрудников Госавтоинспекции, учителей и активистов отряда ЮИД отправились на практике изучать школьные безопасные маршруты. В пути следования, перед каждым потенциально опасным местом сотрудники Госавтоинспекции останавливали детей и объясняли порядок действий ребят при движении через этот участок дороги.
Сотрудники Госавтоинспекции вручили юным пешеходам листовки по безопасности дорожного движения.
Проведение подобных мероприятий служит фундаментом для подготовки ребенка к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на улицах.
Новость: Администрация города Пензы 24 мая 2017
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