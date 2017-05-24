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Экспорт продукции птицефабрики Пензенской области в Азербайджан и Вьетнам
Сегодня в Пензе
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В мае текущего года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области были проведены контрольно-надзорные мероприятия при погрузке на экспорт замороженных маринованных полуфабрикатов в адрес крупного общества с ограниченной ответственностью в Азербайджане и субпродуктов цыплят-бройлеров (ноги) в адрес вьетнамского предприятия. Предприятием-экспортером данной продукции животного происхождения является крупная сеть, осуществляющая свою деятельность как в Пензе и Пензенской области, так и в других субъектах Российской Федерации. При погрузке специалистами Россельхознадзора были осмотрены 142 тонны продукции птицефабрики для отправки в Азербайджан и Вьетнам. Замороженная продукция транспортировалась автомобильным транспортом, нарушений условий транспортировки не выявлено. Все машины, осуществляющие перевозку животноводческой продукции, предварительно подвергаются дезинфекции в специализированных лабораториях или центрах. Ветеринарно-санитарные требования соблюдаются в полном объёме. После осуществления погрузки продукции специалистами Россельхознадзора составлялись акты ветеринарно-санитарного досмотра груза, подконтрольного государственному ветеринарному надзору. Ветеринарные свидетельства формы №2, выписанные на указанную продукцию, заменены на ветеринарные сертификаты формы 5е на экспортируемые из Российской Федерации мясо и мясопродукты домашних и диких животных.
В мае текущего года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области были проведены контрольно-надзорные мероприятия при погрузке на экспорт замороженных маринованных полуфабрикатов в адрес крупного общества с ограниченной ответственностью в Азербайджане и субпродуктов цыплят-бройлеров (ноги) в адрес вьетнамского предприятия. Предприятием-экспортером данной продукции животного происхождения является крупная сеть, осуществляющая свою деятельность как в Пензе и Пензенской области, так и в других субъектах Российской Федерации.
При погрузке специалистами Россельхознадзора были осмотрены 142 тонны продукции птицефабрики для отправки в Азербайджан и Вьетнам. Замороженная продукция транспортировалась автомобильным транспортом, нарушений условий транспортировки не выявлено. Все машины, осуществляющие перевозку животноводческой продукции, предварительно подвергаются дезинфекции в специализированных лабораториях или центрах. Ветеринарно-санитарные требования соблюдаются в полном объёме.
После осуществления погрузки продукции специалистами Россельхознадзора составлялись акты ветеринарно-санитарного досмотра груза, подконтрольного государственному ветеринарному надзору. Ветеринарные свидетельства формы №2, выписанные на указанную продукцию, заменены на ветеринарные сертификаты формы 5е на экспортируемые из Российской Федерации мясо и мясопродукты домашних и диких животных.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 24 мая 2017
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