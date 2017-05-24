Трактористу из Пензенской области присвоено звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ

Указом Президента РФ Владимира Путина трактористу-машинисту Пензенского района Пензенской области Виталию Логунову присвоено почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства. Указ № 215 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписан главой государства 18 мая 2017 года. Ранее Виталий Логунов неоднократно награждался почетными грамотами администрации Пензенского района (2006, 2009, 2012, 2013 гг.). Он – автор трех рационализаторских предложений, которые помогают в проведении работ сельскохозяйственной техники, позволяя сократить расходы на обслуживание и продлить срок службы машин. Виталий Викторович также является наставником молодежи. За время работы в он подготовил к работе 9 молодых механизаторов.

Новость: Правительство Пензенской области 24 мая 2017