В Пензенском районе обнаружено место свалки отходов животноводства

В марте текущего года, согласно приказу Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области «О проведении плановых (рейдовых) осмотров» №30-пп от 27.02.2017 года и на основании планового (рейдового) задания, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области проведён плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Большееланского сельсовета Пензенского района, в результате которого выявлен земельный участок сельскохозяйственного назначения, на котором обнаружено место свалки отходов животноводства (свежего навоза крупного рогатого скота (КРС)), площадью около 2000 кв. метров, вывезенных из расположенного рядом животноводческого комплекса ООО «Спектр».

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), свежий навоз КРС относится к IV классу опасности, и хранение его должно осуществляться на специализированных площадках, имеющих твердое покрытие, где происходит его обеззараживание, после чего перепревший навоз можно применять в качестве органического удобрения.

По факту захламления земель в апреле текущего года в отношении ООО «Спектр» была проведена согласованная с прокуратурой Пензенской области внеплановая выездная проверка. По результатам проверки на руководителя общества составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 25 тыс. рублей. С целью устранения нарушения земельного законодательства выдано предписание. Постановление в законном порядке не обжаловалось и к настоящему моменту вступило в законную силу.