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 Четверг, 25 мая 2017
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«Малый бизнес: состояние, проблемы и пути развития»
Сегодня в Пензе
 

Перед началом мероприятия его участники могли посетить экспозицию, наглядно демонстрирующую работу организаций, занимающихся поддержкой предпринимательства и оформлением необходимых для открытия своего дела документов.

Губернатору показали, как ведется работа с интернет-сервисом для предпринимателей – бизнес-навигатором для малого и среднего бизнеса. Глава региона отметил, что сотрудникам организаций, консультирующим клиентов, нужно постоянно повышать уровень собственной компетенции.

«Нужно проводить занятия, обсуждать проблемные вопросы, анализировать проблемы, с которыми чаще всего обращаются клиенты – тогда им будет легче понимать друг друга. Надо давать объяснения на профессиональном уровне – сжато, грамотно и доступно для понимания, чтобы люди за короткое время могли получить исчерпывающие ответы», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Обсуждение темы поддержки развития предпринимательства было продолжено на стратегической сессии «Малый бизнес: состояние, проблемы и пути развития».

«Бизнес – сложное направление деятельности. Предприниматели, которые смогли найти внутренние резервы и организовали свою работу, использовав поддержку региональной и федеральной власти, продолжают успешно развиваться, - констатировал губернатор. - Средний и малый бизнес является одним из ключевых драйвером экономики Пензенской области. Стабильный рост демонстрируют почти 48 тысяч предприятий, работающих в сфере промышленности и сельского хозяйства, туристического, ресторанного и гостиничного бизнеса, а также в торговле, формируя 31 % валового регионального продукта».

«По итогам 2016 года оборот продукции и услуг, произведенных предприятиями среднего и малого бизнеса Пензенской области, увеличился на 15,5%, составив 331,9 млрд. рублей. Средний размер заработной платы в этой отрасли превысил 24 тыс. рублей», - уточнил Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что развиваться, создавать новые рабочие места и увеличивать зарплату сотрудникам могут себе позволить руководители стабильно растущих предприятий.

«Если уверенность в завтрашнем дне – улучшается демография, развиваются населенные пункты, развивается регион. Главы муниципалитетов должны активно работать с предпринимателями, помогая им решать возникающие у бизнесменов проблемы, снижая административные барьеры и обеспечивая честную конкуренцию. Результатом наших общих усилий должно стать увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике Пензенской области», - заявил губернатор.

«Представители бизнеса и власти должны постоянно встречаться и обсуждать рабочие вопросы. Обращаю на это внимание глав муниципалитетов – эффективность их работы будет оцениваться, в том числе, и по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест в конкретном населенном пункте. На сегодня это одна из главных задач», - добавил он.

Глава региона дал поручение активизировать взаимодействие с Агентством стратегических инициатив, «Деловой Россией», «Опорой России», Торгово-промышленной палатой и другими объединениями федерального уровня, которые могут способствовать привлечению инвестиций в регион. Иван Белозерцев также подчеркнул, что в Пензенской области увеличивается капитализация АО «Поручитель», зарекомендовавшего себя как эффективный механизм поддержки развития предпринимательства.

«Мы поддерживали и будем поддерживать малый и средний бизнес, рассчитывая при этом на активную позицию и социальную ответственность бизнесменов», - резюмировал он.

30 предпринимателей - руководителей предприятий региона - награждены почетными знаками, грамотами и благодарностями губернатора Пензенской области.

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