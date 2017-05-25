Необходимо организовать занятость подростков в летние каникулы

В администрации Первомайского района города Пензы прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района. На заседании рассмотрены вопросы: Ход проведения межведомственной операции «Подросток». Этапы «Летняя занятость». «Летние каникулы». «Организация досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН Отделов полиции №№ 4,5 УМВД России по городу Пензе». «Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул». «Безопасность поведения несовершеннолетних на дорогах, вблизи водоемов, в лесных массивах». В заседании приняла участие старший помощник прокурора Первомайского района города Пензы Ирина Ермакова.

Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017