|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Необходимо организовать занятость подростков в летние каникулы
Сегодня в Пензе
|
В администрации Первомайского района города Пензы прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района. На заседании рассмотрены вопросы: Ход проведения межведомственной операции «Подросток». Этапы «Летняя занятость». «Летние каникулы». «Организация досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН Отделов полиции №№ 4,5 УМВД России по городу Пензе». «Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул». «Безопасность поведения несовершеннолетних на дорогах, вблизи водоемов, в лесных массивах». В заседании приняла участие старший помощник прокурора Первомайского района города Пензы Ирина Ермакова.
В администрации Первомайского района города Пензы прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района.
На заседании рассмотрены вопросы:
Ход проведения межведомственной операции «Подросток». Этапы «Летняя занятость». «Летние каникулы».
«Организация досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН Отделов полиции №№ 4,5 УМВД России по городу Пензе».
«Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул».
«Безопасность поведения несовершеннолетних на дорогах, вблизи водоемов, в лесных массивах».
В заседании приняла участие старший помощник прокурора Первомайского района города Пензы Ирина Ермакова.
Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru