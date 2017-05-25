Надежда Москвитина встретилась с представителями ветеранских организаций

В администрации Ленинского района состоялся Пленум районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В мероприятии приняли участие глава администрации Ленинского района Н.Б. Москвитина, председатель городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.М. Керханаджев, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» В.В. Марков, председатель районного Совета ветеранов В.Ю. Тымчук, начальник отела Социального управления города Пензы Г.Р. Ларина и 39 представителей первичных ветеранских организаций.

Открыл встречу председатель районного Совета ветеранов Д.Ю. Тымчук, который в своем выступлении перед присутствующими рассказал о направлениях работы организации в 2016 году.

В рамках работы Пленума глава администрации Ленинского района Н.Б. Москвитина проинформировала собравшихся о деятельности администрации района за прошедший год, поблагодарила представителей первичных ветеранских организаций района за тесное сотрудничество, за большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Поздравила с 80-летним юбилеем члена Совета ветеранов района Новоселова Николая Егоровича, вручив ему памятный подарок.

В ходе работы мероприятия участниками Пленума были заданы вопросы о работе городских поликлиник и записи на прием к специалистам узкого профиля. На все интересующие вопросы главным врачом ГБУЗ «Городская поликлиника В.В. Марковым даны исчерпывающие ответы.