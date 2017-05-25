|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Надежда Москвитина встретилась с представителями ветеранских организаций
Сегодня в Пензе
|
В администрации Ленинского района состоялся Пленум районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В мероприятии приняли участие глава администрации Ленинского района Н.Б. Москвитина, председатель городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.М. Керханаджев, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» В.В. Марков, председатель районного Совета ветеранов В.Ю. Тымчук, начальник отела Социального управления города Пензы Г.Р. Ларина и 39 представителей первичных ветеранских организаций. Открыл встречу председатель районного Совета ветеранов Д.Ю. Тымчук, который в своем выступлении перед присутствующими рассказал о направлениях работы организации в 2016 году. В рамках работы Пленума глава администрации Ленинского района Н.Б. Москвитина проинформировала собравшихся о деятельности администрации района за прошедший год, поблагодарила представителей первичных ветеранских организаций района за тесное сотрудничество, за большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Поздравила с 80-летним юбилеем члена Совета ветеранов района Новоселова Николая Егоровича, вручив ему памятный подарок. В ходе работы мероприятия участниками Пленума были заданы вопросы о работе городских поликлиник и записи на прием к специалистам узкого профиля. На все интересующие вопросы главным врачом ГБУЗ «Городская поликлиника В.В. Марковым даны исчерпывающие ответы.
В администрации Ленинского района состоялся Пленум районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В мероприятии приняли участие глава администрации Ленинского района Н.Б. Москвитина, председатель городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.М. Керханаджев, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» В.В. Марков, председатель районного Совета ветеранов В.Ю. Тымчук, начальник отела Социального управления города Пензы Г.Р. Ларина и 39 представителей первичных ветеранских организаций.
Открыл встречу председатель районного Совета ветеранов Д.Ю. Тымчук, который в своем выступлении перед присутствующими рассказал о направлениях работы организации в 2016 году.
В рамках работы Пленума глава администрации Ленинского района Н.Б. Москвитина проинформировала собравшихся о деятельности администрации района за прошедший год, поблагодарила представителей первичных ветеранских организаций района за тесное сотрудничество, за большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Поздравила с 80-летним юбилеем члена Совета ветеранов района Новоселова Николая Егоровича, вручив ему памятный подарок.
В ходе работы мероприятия участниками Пленума были заданы вопросы о работе городских поликлиник и записи на прием к специалистам узкого профиля. На все интересующие вопросы главным врачом ГБУЗ «Городская поликлиника В.В. Марковым даны исчерпывающие ответы.
Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru