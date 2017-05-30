В Железнодорожном районе проводятся бесплатные юридические консультации

Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева, на внутридворовой территории многоквартирного жилого дома № 25/1 по ул. Коннозаводская проведены бесплатные юридические консультации с жителями. В мероприятии приняли участие глава администрации района Олег Денисов, директор управляющей компании МУП «Жилье-22» по ОЖФ Владимир Гахов, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы и Социального управления города Пензы. В ходе встречи жители обратились к представителям органов власти с вопросами, касающимися жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройства и озеленения территории, содержания многоквартирных жилых домов и социального обеспечения граждан.

За время проведения приема к специалистам обратились 19 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим вопросам, оказано содействие при составлении заявлений в соответствующие организации.



Напоминаем, что по всем интересующим вопросам, касающихся работы управляющих компаний, управления многоквартирными домами, начислений в квитанциях, оплаты за капитальный ремонт, по вопросам благоустройства и др. можно обратиться за бесплатной юридической консультацией, организованной с 17.00 до 19.00 по следующим адресам: 30.05.2017-ул. Саранская, 7

06.06.2017-ул. Герцена, 12

13.06.2017-ул. Дружбы, 9

20.06.2017-ул. Кл. Цеткин, 25

27.06.2017-ул. Ушакова, 30

04.07.2017-ул. Ново-Казанская, 2,2а,4

11.07.2017-ул. Антонова, 5

18.07.2017-ул. ул. Чехова, 46

25.07.2017-ул. Кл. Цеткин, 59

01.08.2017-МБОУ СОШ № 43, ул. Парковая, 2

08.08.2017-МБОУ СОШ № 8, ул. Касаткина, 8

15.08.2017-ул. Егорова, 20

22.08.2017-ул. Кулакова, 15

29.08.2017-ул. Чапаева, 73

Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017