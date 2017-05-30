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В Железнодорожном районе проводятся бесплатные юридические консультации
Сегодня в Пензе
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Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева, на внутридворовой территории многоквартирного жилого дома № 25/1 по ул. Коннозаводская проведены бесплатные юридические консультации с жителями. В мероприятии приняли участие глава администрации района Олег Денисов, директор управляющей компании МУП «Жилье-22» по ОЖФ Владимир Гахов, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы и Социального управления города Пензы. В ходе встречи жители обратились к представителям органов власти с вопросами, касающимися жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройства и озеленения территории, содержания многоквартирных жилых домов и социального обеспечения граждан.
Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева, на внутридворовой территории многоквартирного жилого дома № 25/1 по ул. Коннозаводская проведены бесплатные юридические консультации с жителями.
В мероприятии приняли участие глава администрации района Олег Денисов, директор управляющей компании МУП «Жилье-22» по ОЖФ Владимир Гахов, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы и Социального управления города Пензы.
В ходе встречи жители обратились к представителям органов власти с вопросами, касающимися жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройства и озеленения территории, содержания многоквартирных жилых домов и социального обеспечения граждан.
Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
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