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 Четверг, 25 мая 2017
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В Железнодорожном районе проводятся бесплатные юридические консультации
Сегодня в Пензе
 

Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева, на внутридворовой территории многоквартирного жилого дома № 25/1 по ул. Коннозаводская проведены бесплатные юридические консультации с жителями. 

В мероприятии приняли участие глава администрации района Олег Денисов, директор управляющей компании МУП «Жилье-22» по ОЖФ Владимир Гахов, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы и Социального управления города Пензы. 

В ходе встречи жители обратились к представителям органов власти с вопросами, касающимися жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройства и озеленения территории, содержания многоквартирных жилых домов и социального обеспечения граждан. 
За время проведения приема к специалистам обратились 19 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим вопросам, оказано содействие при составлении заявлений в соответствующие организации. 

Напоминаем, что по всем интересующим вопросам, касающихся работы управляющих компаний, управления многоквартирными домами, начислений в квитанциях, оплаты за капитальный ремонт, по вопросам благоустройства и др. можно обратиться за бесплатной юридической консультацией, организованной с 17.00 до 19.00 по следующим адресам: 

  • 30.05.2017-ул. Саранская, 7 
  • 06.06.2017-ул. Герцена, 12 
  • 13.06.2017-ул. Дружбы, 9 
  • 20.06.2017-ул. Кл. Цеткин, 25 
  • 27.06.2017-ул. Ушакова, 30 
  • 04.07.2017-ул. Ново-Казанская, 2,2а,4 
  • 11.07.2017-ул. Антонова, 5 
  • 18.07.2017-ул. ул. Чехова, 46 
  • 25.07.2017-ул. Кл. Цеткин, 59 
  • 01.08.2017-МБОУ СОШ № 43, ул. Парковая, 2 
  • 08.08.2017-МБОУ СОШ № 8, ул. Касаткина, 8 
  • 15.08.2017-ул. Егорова, 20 
  • 22.08.2017-ул. Кулакова, 15 
  • 29.08.2017-ул. Чапаева, 73 

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