В городе Пензе состоится велопарад в рамках единого Дня велопарадов в Российской Федерации

В велопараде могут принять участие все желающие, знающие и соблюдающие правила дорожного движения, в возрасте старше 16 лет (младше 16 лет только в сопровождении законного представителя ребёнка, либо в составе организованной группы), со своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения.

Велопарад состоится по следующей программе:

10:00-11:00 - регистрация участников велопарада в районе СЗК «Дизель-Арена»

11:00-11:15 - открытие и общая фотография, инструктаж по технике безопасности

11:15 - старт групп по маршруту

11:15-12:00 - движение участников по маршруту

12:00 - подведение итогов, розыгрыш лотереи, награждение

Маршрут велопарада:

От СЗК «Дизель-Арена» по улице Окружной с поворотом на улицу Карпинского на дорогу-дублёр, с поворотом на улицу Зеленодольскую - СЗК «Дизель-Арена».

Весь маршрут велопарада пролегает по автомобильной дороге города.

По окончании мероприятия среди участников велопарада состоится лотерея с розыгрышем ценных призов.