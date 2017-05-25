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В городе Пензе состоится велопарад в рамках единого Дня велопарадов в Российской Федерации
Сегодня в Пензе
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В велопараде могут принять участие все желающие, знающие и соблюдающие правила дорожного движения, в возрасте старше 16 лет (младше 16 лет только в сопровождении законного представителя ребёнка, либо в составе организованной группы), со своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения. Велопарад состоится по следующей программе: 10:00-11:00 - регистрация участников велопарада в районе СЗК «Дизель-Арена» Маршрут велопарада: Весь маршрут велопарада пролегает по автомобильной дороге города. По окончании мероприятия среди участников велопарада состоится лотерея с розыгрышем ценных призов.
В велопараде могут принять участие все желающие, знающие и соблюдающие правила дорожного движения, в возрасте старше 16 лет (младше 16 лет только в сопровождении законного представителя ребёнка, либо в составе организованной группы), со своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения.
Велопарад состоится по следующей программе:
10:00-11:00 - регистрация участников велопарада в районе СЗК «Дизель-Арена»
Маршрут велопарада:
Весь маршрут велопарада пролегает по автомобильной дороге города.
По окончании мероприятия среди участников велопарада состоится лотерея с розыгрышем ценных призов.
Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
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