На территории Пензенской области ликвидирован лесной пожар

Ежедневно по поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина на территории Пензенской области проводится патрулирование на землях лесного фонда в целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Пензенской области 24 мая 2017 года в 16.50 обнаружен лесной пожар на территории Бековско-Тамалинского участкового лесничества.

Площадь лесного пожара составила 1,5 га, пожар локализован в короткий срок в день возгорания в 18.45.

В тушении лесного пожара было задействовано 5 человек, два малых лесопатрульных комплекса.

Всего в 2017 году было зафиксировано 20 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 52, 07 га.