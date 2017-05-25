|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На территории Пензенской области ликвидирован лесной пожар
Сегодня в Пензе
|
Ежедневно по поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина на территории Пензенской области проводится патрулирование на землях лесного фонда в целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Пензенской области 24 мая 2017 года в 16.50 обнаружен лесной пожар на территории Бековско-Тамалинского участкового лесничества. Площадь лесного пожара составила 1,5 га, пожар локализован в короткий срок в день возгорания в 18.45. В тушении лесного пожара было задействовано 5 человек, два малых лесопатрульных комплекса. Всего в 2017 году было зафиксировано 20 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 52, 07 га.
Ежедневно по поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина на территории Пензенской области проводится патрулирование на землях лесного фонда в целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.
По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Пензенской области 24 мая 2017 года в 16.50 обнаружен лесной пожар на территории Бековско-Тамалинского участкового лесничества.
Площадь лесного пожара составила 1,5 га, пожар локализован в короткий срок в день возгорания в 18.45.
В тушении лесного пожара было задействовано 5 человек, два малых лесопатрульных комплекса.
Всего в 2017 году было зафиксировано 20 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 52, 07 га.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 25 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru