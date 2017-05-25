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 Четверг, 25 мая 2017
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На территории Пензенской области ликвидирован лесной пожар
Сегодня в Пензе
 

Ежедневно по поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина на территории Пензенской области проводится патрулирование на землях лесного фонда в целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Пензенской области 24 мая 2017 года в 16.50 обнаружен лесной пожар на территории Бековско-Тамалинского участкового лесничества.

Площадь лесного пожара составила 1,5 га, пожар локализован в короткий срок в день возгорания в 18.45.

В тушении лесного пожара было задействовано 5 человек, два малых лесопатрульных комплекса.

Всего в 2017 году было зафиксировано 20 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 52, 07 га.

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 25 мая 2017
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