Познавательное представление, в ходе которого при помощи ярких опытов и экспериментов детям покажут вред, который табак наносит организму человека, состоится в пятницу, 26 мая 2017 года, в Многопрофильном молодежном центре города Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 51.



Мероприятия запланировано в преддверии Всемирного дня без табака, отмечаемого 31 мая. Информационная площадка в рамках запланированного мероприятия «Безопасное лето», которая начнет свою работу в 12-00, будет посвящена конкретно профилактике табакокурения среди подрастающего поколения.



Медицинские сотрудники профилактического звена здравоохранения расскажут учащимся старших классов о том, что курение уже не является модной привычкой, и приносит непоправимый вред здоровью.



Кроме этого, каждый желающий будет иметь возможность в индивидуальном порядке получить ответы на интересующие вопросы по обозначенной тематике у психолога и психотерапевта. Мероприятие организовано в рамках Межведомственного взаимодействия Министерства здравоохранения и Министерства образования Пензенской области. Наглядно продемонстрировать опасности курения поможет научное шоу «Сумасшедшая наука».



Всемирный день без табака отмечается в целях привлечения внимания к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака. Основная цель проведения мероприятий, приуроченных к этому дню, – уменьшение масштабов потребления табака.



Тема Всемирного дня без табака 2017 года – «Табак – угроза для развития».



Ежегодно в результате употребления табака умирает около 6 миллионов человек, и если не активизировать усилия, то согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2030 г. этот показатель превысит 8 миллионов человек в год. Потребление табака представляет собой угрозу для любого человека, независимо от его пола, возраста, расы, культуры или образования. Оно влечет за собой страдания, болезни и смерть, разоряя семьи и национальную экономику.



В России проводится множество мероприятий, направленных на информирование населения в отношении опасностей, связанных с потреблением табака. Борьба против табака должна занимать надлежащее место в общественном сознании, чтобы реализовывалось право человека на здоровье и здоровую окружающую среду, а также для защиты будущих



Антитабачная кампания проводится и в Пензенской области. Медицинские работники проводят масштабные информационно-разъяснительные мероприятия в образовательных учреждениях, организованных коллективах, на предприятиях и т.д. Областные специалисты в преддверии Всемирного дня без табака, в течение двух недель проводят выездные обучающие семинары для сельских жителей по отказу от курения.



Отдельные люди могут внести свой вклад в создание устойчивого мира без табака путем принятия на себя обязательства никогда не употреблять табачные изделия или отказа от этой привычки. Массированная информационная атака через средства массовой информации также должна оказать существенное влияние на снижение уровня потребления табака. Напомним, что при поликлиниках работают кабинеты по отказу от курения, в которых курильщики при помощи и под контролем медицинских специалистов смогут преодолеть эту пагубную привычку.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 25 мая 2017