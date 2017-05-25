В Спасском Музее прошло торжественное вручение паспорта

В торжественной обстановке в Музее народного творчества Спасского района состоялось вручение паспорта юному гражданину. Свой первый документ получил ученик основной школы села Кошелевка Иван Горшков.

Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни каждого человека. Этот факт знаменуется тем, что начинается взрослая и самостоятельная жизнь. Исполняющий обязанности Главы Администрации Спасского района Владимир Топилин, вручая документ, пожелал Ивану бережно относиться к нему, достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации. Директор МФЦ Галина Тростянская пожелала хорошо учиться, получить образование и вернуться в родной Спасский район.

Иван пришел на вручение вместе со своими одноклассниками, классным руководителем и матерью и принимал поздравления с получением основного документа. В конце мероприятия учащаяся детской школы искусств Алина Левина исполнила песню о России.

В Спасском районе продолжится традиция вручения паспортов в торжественной обстановке, ведь гражданско-патриотическое воспитание - залог крепкого государства!