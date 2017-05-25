|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Семья – волшебный символ жизни!»
Сегодня в Пензе
|
На базе МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества г. Пензы» состоялась областная игра для старшеклассников на тему: «Семья – волшебный символ жизни!». Наровчатский район представила команда учащихся 10-х классов МБОУ СОШ с. Наровчат «Принесенные аистами». Игра состояла из четырех конкурсов: Приветствие «Семейный портрет», разминка из курса «Семьеведение», СТЭМ на тему: «Новая сказка на новый лад», музыкальное домашнее задание «Семья – волшебный символ жизни!». Во всех конкурсах учащиеся продемонстрировали артистичность и командный дух. В итоге команда получила диплом в номинации «Самая музыкальная команда» областной игры для старшеклассников «Семья – волшебный символ жизни».
На базе МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества г. Пензы» состоялась областная игра для старшеклассников на тему: «Семья – волшебный символ жизни!».
Наровчатский район представила команда учащихся 10-х классов МБОУ СОШ с. Наровчат «Принесенные аистами». Игра состояла из четырех конкурсов: Приветствие «Семейный портрет», разминка из курса «Семьеведение», СТЭМ на тему: «Новая сказка на новый лад», музыкальное домашнее задание «Семья – волшебный символ жизни!». Во всех конкурсах учащиеся продемонстрировали артистичность и командный дух. В итоге команда получила диплом в номинации «Самая музыкальная команда» областной игры для старшеклассников «Семья – волшебный символ жизни».
Новость: Администрация Наровчатского района 25 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru