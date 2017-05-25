На базе МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества г. Пензы» состоялась областная игра для старшеклассников на тему: «Семья – волшебный символ жизни!». Наровчатский район представила команда учащихся 10-х классов МБОУ СОШ с. Наровчат «Принесенные аистами». Игра состояла из четырех конкурсов: Приветствие «Семейный портрет», разминка из курса «Семьеведение», СТЭМ на тему: «Новая сказка на новый лад», музыкальное домашнее задание «Семья – волшебный символ жизни!». Во всех конкурсах учащиеся продемонстрировали артистичность и командный дух. В итоге команда получила диплом в номинации «Самая музыкальная команда» областной игры для старшеклассников «Семья – волшебный символ жизни».

Новость: Администрация Наровчатского района 25 мая 2017