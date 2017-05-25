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На улице Перспективной планируется построить освещение
Сегодня в Пензе
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При участии заместителя начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаила Голушкова в администрации Первомайского района прошла встреча инициативной группы по строительству наружного освещения по улице Перспективной с представителями промышленных предприятий, расположенных на данной улице. В ходе встречи обсуждался вопрос о точке подключения электрических сетей уличного освещения
При участии заместителя начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаила Голушкова в администрации Первомайского района прошла встреча инициативной группы по строительству наружного освещения по улице Перспективной с представителями промышленных предприятий, расположенных на данной улице.
В ходе встречи обсуждался вопрос о точке подключения электрических сетей уличного освещения
Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
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