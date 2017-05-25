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Заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко провел личный прием предпринимателей
Сегодня в Пензе
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К Андрею Шевченко обратился предприниматель, осуществляющий деятельность по изготовлению кондитерских изделий. Производство расположено на ул.Саранская. У представителя бизнеса возникли проблемы с подключением и использованием электроэнергии, которая, по словам предпринимателя, поставляется по завышенным тарифам, а также с нарушением технических условий. Андрей Шевченко дал поручение ответственным лицам разобраться в ситуации и провести проверку по указанному в обращении вопросу.
К Андрею Шевченко обратился предприниматель, осуществляющий деятельность по изготовлению кондитерских изделий. Производство расположено на ул.Саранская. У представителя бизнеса возникли проблемы с подключением и использованием электроэнергии, которая, по словам предпринимателя, поставляется по завышенным тарифам, а также с нарушением технических условий.
Андрей Шевченко дал поручение ответственным лицам разобраться в ситуации и провести проверку по указанному в обращении вопросу.
Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
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