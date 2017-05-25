Заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко провел личный прием предпринимателей

К Андрею Шевченко обратился предприниматель, осуществляющий деятельность по изготовлению кондитерских изделий. Производство расположено на ул.Саранская. У представителя бизнеса возникли проблемы с подключением и использованием электроэнергии, которая, по словам предпринимателя, поставляется по завышенным тарифам, а также с нарушением технических условий.

Андрей Шевченко дал поручение ответственным лицам разобраться в ситуации и провести проверку по указанному в обращении вопросу.

Другого предпринимателя волновал вопрос размещения павильона на ул.Терешковой. Вопрос возник в связи с тем, что в результате проведенной проверки выявлены нарушения в сфере земельного законодательства. В ходе приема предпринимателю пояснили, что в установленные сроки он должен устранить выявленные нарушения, в ином случае вопрос будет решаться в судебном порядке.