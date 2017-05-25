В планах на лето – отдохнуть и поработать. Пензенские студенты уверены, что одно другому не помешает. В этом году около пятисот человек отправятся работать в сферах педагогики, сервиса, строительства, сельского хозяйства, а также на железной дороге.

«Мы будем ездить в трех направлениях: Пенза-Москва-Тольятти, Пенза-Нижневартовск и Пенза-Анапа. Мы будем работать проводниками в пассажирских вагонах», – поделился планами на лето студент пензенского колледжа транспортных технологий Александр Перченко.

Студенты из отряда «Спектр» при университете архитектуры и строительства в этом году поедут, не к морю, а в направлении северной столицы. В Санкт-Петербурге ребята присоединятся в межрегиональной студенческой стройке. Все бойцы имеют дополнительные специальности, а главное большое желание провести свои каникулы с пользой.

«В этом году мы получили дополнительные специальности по профилям штукатуров и маляров, у всех практически третий разряд. Мы полностью готовы к стройке и настроены оптимистично», – рассказал командир студенческого строительного отряда «Спектр» Никита Моргунов.

Популярным направлением из года в год остаётся работа в детских оздоровительных лагерях. К примеру, молодые учителя из Пензы уже трудятся во Всероссийском детском центре «Орленок».

«Направления, которые выбрали студенты, занимают разные уголки нашей страны. Это и Всероссийский детский центр «Орленок», это теперь уже и Крым, Воронежская область, а также Санкт-Петербург, где проходит студенческая стройка. Чтобы туда отправиться, ребята долго готовились», – сказал заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Возле дома молодежи студенческие отряды провели общую линейку, где пожелали друг другe хорошей работы во время каникул.