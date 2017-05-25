|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На море – поработать
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В планах на лето – отдохнуть и поработать. Пензенские студенты уверены, что одно другому не помешает. В этом году около пятисот человек отправятся работать в сферах педагогики, сервиса, строительства, сельского хозяйства, а также на железной дороге.
«Мы будем ездить в трех направлениях: Пенза-Москва-Тольятти, Пенза-Нижневартовск и Пенза-Анапа. Мы будем работать проводниками в пассажирских вагонах», – поделился планами на лето студент пензенского колледжа транспортных технологий Александр Перченко.
Студенты из отряда «Спектр» при университете архитектуры и строительства в этом году поедут, не к морю, а в направлении северной столицы. В Санкт-Петербурге ребята присоединятся в межрегиональной студенческой стройке. Все бойцы имеют дополнительные специальности, а главное большое желание провести свои каникулы с пользой.
«В этом году мы получили дополнительные специальности по профилям штукатуров и маляров, у всех практически третий разряд. Мы полностью готовы к стройке и настроены оптимистично», – рассказал командир студенческого строительного отряда «Спектр» Никита Моргунов.
Популярным направлением из года в год остаётся работа в детских оздоровительных лагерях. К примеру, молодые учителя из Пензы уже трудятся во Всероссийском детском центре «Орленок».
«Направления, которые выбрали студенты, занимают разные уголки нашей страны. Это и Всероссийский детский центр «Орленок», это теперь уже и Крым, Воронежская область, а также Санкт-Петербург, где проходит студенческая стройка. Чтобы туда отправиться, ребята долго готовились», – сказал заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.
Возле дома молодежи студенческие отряды провели общую линейку, где пожелали друг другe хорошей работы во время каникул.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru