Пензенская областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова присоединится к Всероссийской акции «Читай-страна!» в субботу, 27 мая 2017 года.Любой желающий может стать участником и включиться в насыщенную программу, продуманную специально для всех любителей книг.

В этом году акция состоит из нескольких мероприятий, поэтому точно придётся по вкусу каждому. Одно из них позволит полностью погрузиться в литературную атмосферу: в рамках квеста участникам нужно будет помочь «духу из прошлого» — известному автору, — вспомнить произведения, которые он написал. «Чем больше людей сегодня подумают о литературе, тем быстрее я вспомню свое прошлое», — гласит главный слоган квеста.

Командам также предлагается снять и выложить в Instagram креативную видеозапись, имеющую сюжетную линию, связанную с прохождением игры. Ролик должен быть смонтирован и выложен в социальную сеть с хэштегами #КвестЧитайСтрана, #ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ, #ЭксмоАСТ в этот же день. Лучшие работы будут опубликованы на официальных ресурсах Роспатриотцентра и АВЦ, а победители получат в подарок книги современных авторов от партнера акции.

Мероприятие — «Книга от друга». У каждого есть произведение, тронувшее до глубины души, оставившее неизгладимое впечатление. Часто хочется рассказать о нем всему миру. Организаторы акции дают такую возможность и предлагают делиться книгами с другими читателями: любой желающий может принести одно или несколько любимых произведений в Лермонтовку. Обязательное условие лишь одно — они должны быть написаны и изданы в период с конца ХХ века по настоящее время. Не забывайте сопровождать подарок небольшим пожеланием и подписью: «Участник Всероссийской акции #ЧитайCтрана».

Третья часть мероприятия — фото-эстафета в Instagram, призванная популяризировать чтение среди интернет-пользователей. Для участия необходимо выложить фото с любимой книгой, сопровождая кратким отзывом или яркой цитатой, а также хэштегами #ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ. После этого эстафету нужно передать трем друзьям с призывом: «Читай-страна!»