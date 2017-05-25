Депутаты регионального Законодательного Собрания внесли изменения в закон «О бюджете Пензенской области на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг».

Как доложила выступавшая на внеочередной сессии первый заместитель министра финансов региона Марина Забара, изыскана возможность повысить расходы бюджета за счет увеличения межбюджетных трансфертов и темпа роста налоговых сборов.

На содержание, ремонт и реконструкцию дорог дополнительно направлено более 460 млн. рублей. Дополнительные средства, в числе прочего, выделены также на повышение заработной платы работникам культуры педагогам дополнительного образования, развитие социально-культурных учреждений Пензенской области, реализацию проекта «Бережливая поликлиника», ремонт терапевтического и гинекологического отделений городской кинической больницы имени Захарьина г.Пензы, поддержку социальных инициатив.

«Эти важные и значимые изменения стали возможными благодаря усилиям губернатора, который опирался на итоги рабочих поездок по региону, обращений и личных приемов граждан, рассказывающих о том, что особенно необходимо - ремонт дорог, поликлиник и больниц», - констатировал председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

Губернатор поблагодарил депутатов за понимание и социальную ответственность.

«Спасибо, что оперативно собрались на внеочередную сессию. Каждый из нас понимает, что если есть возможность направить дополнительные средства на ремонт дорог и увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы – нужно делать это как можно скорее», - отметил Иван Белозерцев.

«Это очень важные вопросы и очень серьезное решение, тем более, что насчет ремонта дорог ко мне обращались жители Пензенской области. Я надеюсь, что конкурсные процедуры будут проведены оперативно, после чего дорожные организации смогут приступить к работе», - добавил он.

Как пояснил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, основным направлением работы станет строительство и ремонт дорог, связывающих между собой крупные села, а также районные центры. Будет построено дополнительно 166 километров дорожного полотна, которые соединят 46 населенных пунктов.