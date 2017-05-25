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Для бизнеса настало время новых возможностей!
Сегодня в Пензе
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Для бизнеса настало «Время новых возможностей» — под таким девизом в Пензе проходит региональный Форум предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса из областного центра и районов встретились на одной площадке, чтобы обсудить целый комплекс актуальных для себя тем.
«Темы разные! Это и поддержка молодёжного предпринимательства, и взаимодействие бизнеса и власти, эффективность работы общественных советов при органах местного самоуправления, а также оказание поддержки бизнесу через систему МФЦ. Сегодня мы презентуем новый проект «МФЦ для бизнеса», который будет работать уже в этом году», — пояснил Министр экономики Пензенской области, Сергей Капралов.
Оценить новый проект первым решил Губернатор. Иван Белозерцев от лица начинающего предпринимателя обратился за помощью к сотруднику МФЦ.
Как развивать эти и другие направления поддержки бизнеса, говорили уже в ходе стратегической сессии. Одним из главных катализаторов являются процессы, происходящие в мировой экономике. Три года назад для отечественного бизнеса таким толчком стали экономические санкции стран Запада и ответное Российское эмбарго.
«Когда России были объявлены экономические санкции, мы все были в напряжении. Но за три года мы сделали не мало для развития отечественного предпринимательства. Об этом свидетельствуют высокие экономические показатели», — отметил Иван Белозерцев в ходе сессии.
Но содействовать развитию предпринимательства нужно и на местах. Губернатор призвал глав городов и районов области активнее заниматься поиском инвесторов и созданием новых рабочих мест, всесторонне поддерживать начинающих бизнесменов, разъясняя им все меры государственной поддержки, на которые они могут претендовать: «Те предприниматели, которые нашли внутренние резервы и получили поддержку со стороны региона и государства, сегодня уже добиваются успеха».
Со своей стороны региональная власть продолжит совершенствовать систему поддержки местного бизнеса, снижая административные барьеры и обеспечивая честную конкуренцию.
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