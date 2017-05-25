В 2017 году исполняется 100 лет заповедной системе России. И этот же год объявлен в стране Годом экологии. Как минимум два события послужили поводом для проведения научной конференции в Пензенском госуниверситете, куда приехали учёные из разных регионов России, а также ДНР, Белоруссии, Болгарии и Казахстана, чтобы обсудить современные методы охраны окружающей среды.

«Существует много программ, которые сохраняют культурное наследие, а вот о сохранении наследия природного говорят меньше. Поэтому мы и собрали эту конференцию, а для участия в ней пригласили как учёных, так и практиков», — отметил Директор Института экологии Волжского бассейна РАН, Геннадий Розенберг.

Конференция «Природное наследие России» — уже третья по счёту. Первая проходила в 2004-ом году в Тольятти, вторая — в 2008-ом в Уфе. Активную поддержку организаторам оказывает Институт степи Российской Академии Наук, откуда в Пензу привезли уникальную фотовыставку — «Заповедная Евразия».

«Эта выставка имеет огромное патриотическое значение! Если вы посмотрите на эти работы, вы поймёте, что это не просто заповедные уголки нашей страны, это и есть Россия! Она огромна и великолепна! И каждый из нас — часть страны», — подчеркнула заведующая кафедрой «Общая биология и биохимия» ПГУ, Галина Карпова.

В программе конференции — работа десяти секций, а также посещение заповедника «Приволжская лесостепь».