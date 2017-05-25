|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Один из самых волнительных моментов в жизни
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Последний звонок прозвенел во всех школах города. Главными героями торжественных линеек являются те, кто буквально завтра вступит во взрослую жизнь — выпускники 11-ых классов. Для многих ребят этот день вызывает смешанные чувства:
«С одной стороны грустно, а с другой стороны облегчение, от того, что всё закончилось»; «Наверно ещё до конца не осознаём, что это последний день в школе. Только недавно в первый класс пошёл, а уже теперь совсем взрослый сын»;«Для меня это радость, вступление в новую жизнь, и я очень рада , что закончила школу с хорошими воспоминаниями о ней».
Выпускников 30-ой пензенской школы поздравил с «Последним звонком» Глава администрации города Виктор Кувайцев: «Дорогие ребята, я уверен, что по жизни вас будет сопровождать тёплый взгляд вашего любимого учителя, который будет вдохновлять вас на добрые дела и помогать в трудную минуту. Я уверен, что всегда будете вспоминать про свою школу, про тех, кто был рядом с вами. Уверен, что вы сделаете многое для развития нашего любимого города».
30- ая школа является одной из показательных образовательных учреждений Пензы. Её выпускники прославляют наш город и регион на международном уровне.
«Благодаря тому, что педагогический коллектив 30-ой школы, имея большой профессиональный опыт, обладая определенными навыками, а главное преданностью к своему делу и любовью к детям, сделал всё, чтобы эта школа была не только образовательным учреждением, но и центром притяжения всего микрорайона Западной поляны»,- отметил Глава администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.
В этот день лучшим педагогам и школьникам были вручены Грамоты Главы администрации города Пензы.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru