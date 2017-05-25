Один из самых волнительных моментов в жизни

Последний звонок прозвенел во всех школах города. Главными героями торжественных линеек являются те, кто буквально завтра вступит во взрослую жизнь — выпускники 11-ых классов. Для многих ребят этот день вызывает смешанные чувства:

«С одной стороны грустно, а с другой стороны облегчение, от того, что всё закончилось»; «Наверно ещё до конца не осознаём, что это последний день в школе. Только недавно в первый класс пошёл, а уже теперь совсем взрослый сын»;«Для меня это радость, вступление в новую жизнь, и я очень рада , что закончила школу с хорошими воспоминаниями о ней».

Выпускников 30-ой пензенской школы поздравил с «Последним звонком» Глава администрации города Виктор Кувайцев: «Дорогие ребята, я уверен, что по жизни вас будет сопровождать тёплый взгляд вашего любимого учителя, который будет вдохновлять вас на добрые дела и помогать в трудную минуту. Я уверен, что всегда будете вспоминать про свою школу, про тех, кто был рядом с вами. Уверен, что вы сделаете многое для развития нашего любимого города».

30- ая школа является одной из показательных образовательных учреждений Пензы. Её выпускники прославляют наш город и регион на международном уровне.

«Благодаря тому, что педагогический коллектив 30-ой школы, имея большой профессиональный опыт, обладая определенными навыками, а главное преданностью к своему делу и любовью к детям, сделал всё, чтобы эта школа была не только образовательным учреждением, но и центром притяжения всего микрорайона Западной поляны»,- отметил Глава администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.

В этот день лучшим педагогам и школьникам были вручены Грамоты Главы администрации города Пензы.