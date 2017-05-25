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 Пятница, 26 мая 2017
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Сборщики долгов
Сегодня в Пензе
 
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Гостей в погонах эти граждане точно не ждали. На подготовку даже времени не было. Но приходят они не по приглашению, а по делам судебным. Должники Пензенской области подверглись очередной проверке со стороны судебных приставов. Снова должны денег и снова не хотят отдавать.

«Это не мои дети!- Если не ваши дети, то надо подавать в суд.- Обязательно подам. У вас есть сын Зураб, вы по исполнительному листу обязаны платить алименты. – Но это не мой ребенок. Тогда вам нужно через суд доказать. Вы работаете где-то официально? –нет. В центр занятости вставали на учет? – нет. Я на пенсии. –На какой пенсии? – инвалид я»,

Но на этом улов судебных приставов закончился. Всего один алиментщик, хоть и без особого желания, но решил пойти на встречу закону. Остальные просто оставили силовиков за дверью.

«По некоторым адресам мы должников не застали. В рамках данных исполнительных производств будет вынесено постановление о принудительном приводе. При наличии должника ему вручат постановление и направление в центр занятости. Узнают, почему не платит алименты и выяснят его материальное положение», - сказала Юлия Шейкина, судебный пристав-исполнитель по взысканию алиментных платежей.

Те, кто скрывался, сделали хуже только себе. Судебные приставы найдут управу и на уклонистов. В этом им поможет закон, который очень суров по отношению к должникам.

«Это предусматривает административную ответственность за неоплату должниками алиментов в течение двух и более месяцев при наличии задолженности более 10 тысяч рублей», - добавила Юлия Шейкина.

Нарушителей могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, посадить за решетку на 10-15 суток или привлечь к обязательным работам на 120 часов. Выбор не самый приятный. А если злоумышленник не поймет с первого раза, то все может закончиться уголовным делом.

Новость: Дмитрий Раткин 25 мая 2017
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