Комфортные каникулы

От наплыва отдыхающих детей летние лагеря Пензы скоро будут работать на износ. Воспитателям это на руку, а вот о состоянии самих зданий и комплексов поговорить еще стоит. Чтобы оценить ремонт и общие условия проживания в Пензенский лагерь «Юность» нагрянула проверка. Депутаты Пензенской городской думы, работники администрации и пензенские пожарные проверили каждый уголок детского лагеря.

«Мы тут на каждый матрас купили чехлы. – А этот корпус тоже отапливаемый? – да. За первую смену родители могут не волноваться. – А окно заделается здесь? – да. И окна у вас хорошие. Как положено. Отлично»

В каждом комплексе проделана огромная работа. Отремонтировали канализацию, заменили водопровод и привели в порядок местный бассейн. Проверка также уделила большое значение спортивной подготовке детей.

«Мне не понравилось то, что у нас нет тренажеров. Мы должны воспитывать нашу молодежь, наших мужчин сильными, крепкими и быстрыми. Готовить их к армии. Надо будет это сделать. В этом году я приложу все усилия чтобы поставить тренажеры», - отметил Юрий Зиновьев, депутат Пензенской городской думы.

«Юрий Александрович сделал замечание, что у нас мало тренажеров, но спортивное оборудование у нас есть и детям будет, где заниматься. У нас есть скалодром. В прошлом году сделали эстраду, где дети занимаются целыми днями. Там у нас проходят танцевальные, хоровые и вечерние мероприятия», - отметила Вера Кузнецова, начальник общего дела управления образования г. Пензы.

Также не комиссия не обошла стороной и пожарную безопасность, планы эвакуации детей и огнетушители. На исправление выявленных недостатков у руководства детского лагеря осталось не так много времени. Но они в своих силах более чем уверены и до прибытия детей все будет готово.

«За пять дней мы все отмоем, занесем и расставим мебель, повесим туалетную бумагу, мыло и постельные принадлежности и лагерь будет полностью готов», - добавила Вера Кузнецова.

«Мне как отцу это бальзам на сердце что наши дети будут приезжать и спать на хороших постелях», - добавил Юрий Зиновьев.

Лагерь «Юность» начнет принимать детей с 29 мая. Перед торжественным открытием первой смены в учреждение наведается еще одна, контрольная проверка.