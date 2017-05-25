Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 26 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Что задали?
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. Праздник веселый и в то же время грустный. Но в любом случае – долгожданный.

До наступления этой даты каждому из них пришлось услышать тысячи звонков – на  уроки и перемены. И вот, наконец – последний в этой долгой череде.

После этой прощальной трели вчерашним одиннадцатиклассникам 35-ой пензенской школы уроков на дом больше не зададут. Теперь они получают напутствия. От родителей, педагогов, почетных гостей и, конечно, классного руководителя.

"Постарайтесь обдумывать все взвешенно, четко и грамотно. Я желаю вам верить в себя, ставить цели и их достигать. Я желаю вам успешно сдать экзамены, обязательно поступить в те учебные заведения, что вы планировали. И желательно – на бюджет!", - отметила Ирина Варакина классный руководитель

Как повелось, право дать жизненные установки выпускникам предоставили в этот день не только учителям и наставникам, но и самым юным участникам торжественной линейки - первоклассникам.

 

Иди вперед по жизни смело. И начинай любое дело. Про школу нашу не забудь. В счастливый час и в добрый путь! 

У почти уже вступивших во взрослую жизнь тоже нашлось, что сказать.  Особенно тем, к кому теперь перейдет почетное звание выпускников. Им теперь – и флаг в руки.

Школьный вальс – не просто танец. Это целое событие, которое каждый из вчерашних учеников будет потом вспоминать всю жизнь. Как прощальный аккорд школьной жизни.

 

"Сейчас на душе безумно волнительно, конечно же. Очень много времени здесь проучилась. И очень жалко расставаться со своими одноклассниками, со своими любимыми учителями. Но впереди – новая жизнь. И она внушает преддверие чего-то необычного и хорошего", - сказала Надеева Жанна выпускница

В день последнего звонка выпускники уходили домой не только с цветами и грамотами. Среди наград отличившимся – денежные премии за достижения в области учебы, спорта и искусства. По трое лучших в каждой номинации получили поощрение от депутата.

Мы таким способом пытаемся стимулировать детей к проявлению своих способностей. Несмотря на то, что это – небольшой вклад в их развитие, тем не менее – это малая толика на пути стремления их к учебе, к спорту, к достижению каких-либо творческих результатов, - добавил Алексей Шуварин депутат Пензенской городской Думы

По словам Алексея Шуварина, такая традиция отмечать активных и творческих школьников сохранится и в дальнейшем

 

Новость: Валерий Марков 25 мая 2017
2017-05-25
Второй этап VII Спартакиады учащихся по дзюдо пройдёт в Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» 26-28 мая 2017 года
 В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2001–2002 годов рождения со всех регионов Приволжского федерального округа
 
2017-05-25
Пензенский ЛО МВД России на транспорте начинает операцию «Дети и транспорт»
 Данная операция продлится до 2 июня 2017 года
 
2017-05-25
На стадионе «Сура» пройдут соревнования по мотокроссу
 Цель соревнований - популяризация мотоциклетного спорта
 
2017-05-25
Вспышка гриппа птиц в Камчатском крае
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-05-25
Временная схема движения в честь Дня пограничника
 Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств с 22.00 часов 27 мая 2017 года до 11.00 часов 28 мая 2017 года
 
2017-05-25
Стали известны имена номинантов Пензенской региональной премии «Студент года Сурского края – 2017»
 Очный этап Первой региональной премии «Студент года Сурского края»
 
2017-05-25
На территории Ленинского района города Пензы состоялся очередной межведомственный рейд по семьям, находящимся в социально-опасном положении
 Рейд проводился по домам, расположенным по улице Островского, Фурманова и Вяземского
 
2017-05-25
В ходе мониторинговых мероприятий выявлены нарушения в сфере реализации алкогольной продукции
 Министерство сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-05-25
Необходимо дополнить Книгу памяти Пензенской области
 Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам внесения изменений и дополнений в Книгу памяти Пензенской области
 
2017-05-25
«Международный день пропавших детей»
 Ежегодно 25 мая во всем мире отмечается этот день
 
2017-05-25
Руководитель строительной компании признан виновным в невыплате заработной платы работникам
 В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 351 человек
 
2017-05-25
28 мая будут изменены схемы движения муниципальных маршрутов
 В связи с проведением спортивно-массового мероприятия, посвященного единому Дню велопарадов в России
 
2017-05-25
Губернатор поздравил с праздником «Последний звонок» учеников, родителей и педагогический состав средней школы №1 рабочего поселка Мокшан
 В этом году «последний звонок» прозвучал для 10,3 тысяч выпускников девятых классов и свыше пяти тысяч одиннадцатиклассников
 
2017-05-25
День славянской письменности и культуры
На «Юбилейной» площади для пензенцев спел хор из 500 человек
 
2017-05-25
Безопасное колесо
На базе ДЮЦ «Спутник» состоялся городской конкурс юных инспекторов движения
 

Новости партнеров
 
На сайте: 12ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru