Что задали?

Самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. Праздник веселый и в то же время грустный. Но в любом случае – долгожданный.

До наступления этой даты каждому из них пришлось услышать тысячи звонков – на уроки и перемены. И вот, наконец – последний в этой долгой череде.

После этой прощальной трели вчерашним одиннадцатиклассникам 35-ой пензенской школы уроков на дом больше не зададут. Теперь они получают напутствия. От родителей, педагогов, почетных гостей и, конечно, классного руководителя.

"Постарайтесь обдумывать все взвешенно, четко и грамотно. Я желаю вам верить в себя, ставить цели и их достигать. Я желаю вам успешно сдать экзамены, обязательно поступить в те учебные заведения, что вы планировали. И желательно – на бюджет!", - отметила Ирина Варакина классный руководитель

Как повелось, право дать жизненные установки выпускникам предоставили в этот день не только учителям и наставникам, но и самым юным участникам торжественной линейки - первоклассникам.

Иди вперед по жизни смело. И начинай любое дело. Про школу нашу не забудь. В счастливый час и в добрый путь!

У почти уже вступивших во взрослую жизнь тоже нашлось, что сказать. Особенно тем, к кому теперь перейдет почетное звание выпускников. Им теперь – и флаг в руки.

Школьный вальс – не просто танец. Это целое событие, которое каждый из вчерашних учеников будет потом вспоминать всю жизнь. Как прощальный аккорд школьной жизни.

"Сейчас на душе безумно волнительно, конечно же. Очень много времени здесь проучилась. И очень жалко расставаться со своими одноклассниками, со своими любимыми учителями. Но впереди – новая жизнь. И она внушает преддверие чего-то необычного и хорошего", - сказала Надеева Жанна выпускница

В день последнего звонка выпускники уходили домой не только с цветами и грамотами. Среди наград отличившимся – денежные премии за достижения в области учебы, спорта и искусства. По трое лучших в каждой номинации получили поощрение от депутата.

Мы таким способом пытаемся стимулировать детей к проявлению своих способностей. Несмотря на то, что это – небольшой вклад в их развитие, тем не менее – это малая толика на пути стремления их к учебе, к спорту, к достижению каких-либо творческих результатов, - добавил Алексей Шуварин депутат Пензенской городской Думы

По словам Алексея Шуварина, такая традиция отмечать активных и творческих школьников сохранится и в дальнейшем