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Самовольно покинул пределы региона
Сегодня в Пензе
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Следствием было установлено, что ранее Григоров был осужден по статье 161 УК РФ, в связи с чем решением Ленинского районного суда в 2015 году ему был установлен административный надзор и следующие административные ограничения: обязательная явка для регистрации в органы внутренних дел по месту жительства, запрет пребывания в местах массового распития спиртных напитков, запрет пребывания в местах массового скопления людей, запрет выезда за пределы Пензенской области. Григоров, заведомо нарушая требования федерального закона об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, оставил место пребывания в городе Пензе и находился с 7 по 15 января в городе Самаре, после чего отправился в Сызрань, где и был задержан. Таким образом, следствием было установлено, что Григоров умышленно уклонялся от исполнения административных ограничений. Приговором Ленинского районного суда мужчине назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.
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