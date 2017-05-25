Самовольно покинул пределы региона

Следствием было установлено, что ранее Григоров был осужден по статье 161 УК РФ, в связи с чем решением Ленинского районного суда в 2015 году ему был установлен административный надзор и следующие административные ограничения: обязательная явка для регистрации в органы внутренних дел по месту жительства, запрет пребывания в местах массового распития спиртных напитков, запрет пребывания в местах массового скопления людей, запрет выезда за пределы Пензенской области. Григоров, заведомо нарушая требования федерального закона об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, оставил место пребывания в городе Пензе и находился с 7 по 15 января в городе Самаре, после чего отправился в Сызрань, где и был задержан. Таким образом, следствием было установлено, что Григоров умышленно уклонялся от исполнения административных ограничений. Приговором Ленинского районного суда мужчине назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.