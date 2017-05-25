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Безопасное колесо
Сегодня в Пензе
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Правила должного движения-важная вещь! От них зависит жизнь многих людей. Для того чтобы правила знали взрослые и дети сотрудники Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Спутник» провели ежегодный конкурс «Безопасное колесо».
Ребятам предстояло укрепить свои знания в правилах дорожного движения, показать, как они на практике могут оказать медицинскую помощь пострадавшему в результате ДТП, а также продемонстрировать своё мастерство фигурного вождения велосипеда. Кстати, последнее больше всего понравилось ребятам.
«Мне понравилось фигурное катание на велосипедах, все задания были сложные и одновременно веселые. Мне понравилось ездить в городке, я почувствовала себя настоящим водителем»,- поделились ученики 68 школы Алихан Салиманов и Арина Моисеева.
«Участвовали первый раз. Готовились долго, больше всего понравилось фигурное катание на велосипеде. Мне понравилось всё-это было очень интересно»,-рассказали ученики 68 школы Павел Грунин и Арина Анохина.
Юным водителям, кто проявил себя с наилучшей стороны в различных этапах соревнований вручили дипломы и памятные подарки.
«Победители будут представлять команду города Пензы на областных соревнованиях»,- добавил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.
В конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017» приняли участие 36 команд из образовательных учреждений города Пензы.
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